Bursa'nın Mudanya ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde seçimlerin güvenli ve huzurlu ortamda yapılabilmesi için Kaymakam Ayhan Terzi başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başkanlığında "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Makamı'nda düzenlenen emniyet ve jandarmanın yanı sıra İlçe Seçim Kurulu'nun da hazır bulunduğu toplantıda Kaymakam Terzi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin Mudanya'da huzurlu ve sağlıklı ortamda tamamlanması ve oylarını kullanmaya gelecek vatandaşların oylarını güvenli şekilde kullanabilmeleri için gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığını ve alınmaya devam edileceğini söyledi.

Topantıda görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan genel değerlendirmelerin sonrasında sona erdi.