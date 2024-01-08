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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırılmak için Geyik Barajı kamulaştırarak baraj suyunun tamamını içme suyu olarak Bodrum’a aktarmayı amaçlıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Bodrum’un en büyük sorunu olan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye ilave su sağlamak için birçok farklı projeyi hayata geçiren ekipler son olarak yeni çalışmaları hayata hizmete sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Geyik Barajını, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden (EÜAŞ) satın alıp buradaki suyun tamamını Bodrum’a aktarmayı amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da su iletiminin mümkün olmaması nedeniyle DSİ tarafından kapatılmak zorunda kalınan iki baraja önlem olarak birçok farklı projeyi hayata geçirdi. Ekipler Akgedik Barajından Bodrum’a su aktarımı için yeni içme suyu hattı ve depo yaparak Yarımada’ya önemli miktarda su sağladı. Ayrıca Sazköy ve diğer farklı su kaynaklarında yapılan çalışmalarla da Bodrum’a önemli miktarda su iletimi yapıldı.

Yeraltı su kaynaklarının sisteme dahil edilmesinin yanı sıra ekipler tarafından mevcut su gözlerinde ve içme suyu arıtma tesislerinde iyileştirmeler yapılarak sisteme daha fazla su kazandırılmasının yanı sıra Bodrum’un gelecek nüfus projeksiyonu göz önüne alınarak yeni projelere başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Bodrum’un 2041 ve 2054 yıllarına kadar içme suyu sorununun bilimsel yönleriyle ele alındı.

İlave ana su temini sağlanması için yapılan hesaplamalara göre 2041 yılına kadar Bodrum’un içme suyu ihtiyacının 52 milyon metreküp olduğu belirlenirkenbu kapsamda birçok farklı projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bunlardan en önemlisi ise Geyik Barajının,Büyükşehir Belediyesi satın alınarakbaraj suyunun tamamen Bodrum’a içme suyu olarak aktarılması projesi olacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyik Barajının kamulaştırılması için gerekli işlemler yapılıyor. Baraj,EÜAŞ’den satın alındığı taktirde buradaki su sadece Bodrum’un kullanımına sunulacak ve İlçedeki su açığının çok büyük bir kısmı giderilecek.

Bunun yanı sıra Mumucular Barajı etrafında bulunan tüm mahallelere kanalizasyon şebekesi yapılarak evsel atıksu kirliliğinin önlenmesi ayrıca farklı noktalardaki dereler üzerinde çalışma yapılıp bunların Mumcular Barajına akmasının sağlanması içinde çalışmalar yapılıyor. Yine aynı çalışma kapsamında yağmur suyu hasadı gibifarklı çözüm çalışmalarda yapılacağı vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra DSİ ana isale hatlarında da taşıma kapasitesinin arttırılması için birçok farklı noktada terfi istasyonları ve yeni hat düzenlemeleri yapılacağı da belirtiliyor.