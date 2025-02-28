Muğla'da Dalaman Belediyesi, Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi yardımını başlattı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi, Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi yardımını başlattı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’un öncülüğünde gerçekleşen yardım kampanyasına başvurular, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Ramazan kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar ise yardım kolilerini Dalaman Belediyesi Güvenlik Noktasına bırakabilecek.

Dalaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruların belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirileceğini ve yardımların titizlikle dağıtılacağı belirtilirken Dalaman Belediyesinden yapılan açıklamada; “Ramazan’ın bereketini ve dayanışmasını birlikte paylaşmak için siz de gıda kolisi desteğinde bulunabilirsiniz. Gıda kolilerinizde uzun raf ömrüne sahip ürünler bulundurmanızı rica ederiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, Dalaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurarak form doldurması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.