Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, farklı şehirlerden gelen bisiklet gruplarının katılımıyla bir bisiklet şenliği düzenleyecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

18 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Çamlık Mesire Alanı girişinde düzenlenecek olan “Umuda Pedal Çevir Bisiklet Şenliği”, yurdun dört bir yanından bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Denizlili vatandaşların büyük ilgi göstermesi beklenen etkinliğe, İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Ankara ve İstanbul’dan bisiklet grupları da katılacak.

“Umuda Pedal Çevir” sloganıyla düzenlenen şenlikte, doğayla iç içe bir parkurda pedal çevrilecek; birlik, beraberlik ve bayram coşkusu hep birlikte yaşanacak. Gençlerin ve sporun bir araya geldiği bu özel günde, hem farkındalık yaratmak hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat çekilmesi hedefleniyor.