Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’de yeşil alan sulamalarında kullanılan suyun yüzde 90’ının elde edildiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - 2013 yılında Muğla il merkezi Menteşe’de faaliyete alınan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, modern teknolojisi ile suların geri kazanılmasını sağlayarak elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılmasını sağlıyor.



Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği temiz su miktarını ve kalitesini etkilemekte bu da böyle tesislerin ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koymaktadır.Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde kurduğu 17 bin 111 metreküp gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndefiltrasyon ve dezenfeksiyon üniteleri ile atıksuları yeniden değerlendiriyor.

Tesiste arıtılan 300 bin metreküp su ile park ve bahçelerin yüzde 90’ıolan 900 bin metrekarelik alan sulanıyor. 1 milyon 200 bin metreküp sulama şebekesine verilirken, bin 100 adet 18 tonluk sulama tankeri ile sulama yapılıyor. Böylelikle park ve bahçeler arıtılmış su ile sulanıyor, içme suyu kullanımında tasarruf sağlanmış oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Muğla'nın yeşilini, mavisini, havasını, suyunu korumak için şehrimize modern tesisler kazandırdıklarını belirten Başkan Aras, "İl genelinde altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde bulunan arıtma tesisimizde modern arıtma tesislerimizden birisi. Bu tesis sayesinde ilçemizdeki yeşil alanların yüzde 90’ını arıtma suyundan elde edilen suyla suluyoruz. Bir damla suyumuzun kıymetini biliyoruz" dedi.

Menteşe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisinde en küçük bir kokunun olmadığını vurgulayan Başkan Aras “Arıtma tesisinin kalbindeyiz. Şu anda en küçük bir koku yok. Rahatsız edici hiçbir durum yok. Bazen vatandaşlarımız arıtma tesislerinin çevreyi rahatsız ettiğini düşünüyorlar. Ancak burada olduğu gibi son teknoloji ileri biyolojik arıtma tesisi yapılırsa kesinlikle çevreyi rahatsız eden bir durum yaşanmıyor. Bu tesisler sayesinde Muğlamızın yeşilini, mavisini, suyunu, geleceğini korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.