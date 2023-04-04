Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle Muğla’da eğitim gören öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı. Öğrencilerin ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanması için başvuru noktaları oluşturuldu.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası eğitim hayatlarını Muğla’da sürdüren öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı. Muğla’da eğitim hayatlarına devam eden 9,10,11,12.sınıf öğrenciler için başlatılan ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler için seyahat kartları basım noktaları oluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem felaketi sonrası deprem bölgesi ve depremzede vatandaşlar için birçok farklı hizmeti hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek eğitim hayatını Muğla’da sürdüren öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmetini başlattı. Deprem bölgesinden gelerek kendi imkanlarıyla okullara ulaşım sağlayan öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek Büyükşehir Belediyesi kişiselleştirilmiş seyahat kartları için 11 noktada kart basım noktası oluşturdu.

Öğrenciler ücretsiz seyahat kartlarını Menteşe’de Büyükşehir 2 nolu hizmet binası, Kötekli kampüs içi Mavi Çatı öğrenci toplulukları merkezi, Ortaca, Milas, Marmaris, Yatağan, Datça, Köyceğiz, Bodrum otogarları, Fethiye Atatürk Caddesi 501.sokak, Seydikemer Cumhuriyet Meydanı Belediye işhanında oluşturulan basım noktalarından alabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden deprem bölgesinden gelerek Muğla’da eğitim hayatına devam eden 743 öğrencinin yararlanması bekleniyor.