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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri 2023’te cam, plastik, kağıt ve metalden oluşan 2 milyon 242 bin 809 kilogram ambalaj atığını kaynağında ayrıştırdı ve 1 milyon 945 bin 817 lira kazandı.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da 2 mahallede pilot uygulama olarak başladı. Elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa’da uygulanmaya başlandı.

Projeyle geçen yıl, cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 2 milyon 242 bin 809 kilogram ambalaj atığı ev ev toplandı. İlçe sakinleri atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında1 milyon 945 bin 817 lira kazandı. Muratpaşa da 2023’de en fazla toplanan atık türü yüzde 44 oranla kağıt olurken bunu yüzde 31 oranında plastik atık takip etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2016’da hayata geçirdiği Çevreci Komşu Kart Projesi bugüne kadar 23 milyon geri dönüştürülebilir atık toplandı. Ev ekonomisi için ek yaratan projeyle ilçe sakinleri 10 milyon 300 bin lira kazandı.