Antalya’da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyenler 04.04.2024 tarihinde nikah salonlarına akın etti. Muratpaşa Belediyesi’nde bu özel günde iki ayrı salonda 18 çift dünya evine girdi.ANTALYA (İGFA) - Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 04.04.2024’ü gösterdiğinde nikah dairelerine akın etti. Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nde de aylar öncesinden randevu alan 18 çiftin nikahı kıyıldı. Belediye'de iki ayrı salonda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. Konukların biri çıkarken bir diğeri girdi gelin ve damat masası bir an olsun boş kalmadı.

Kızak çifti, bu günü özellikle seçtiklerini belirtirken, “Bu özel günde birleşmemize yardımcı olduğu için Muratpaşa Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ederiz” dedi. Evlendirme Memuru Özlem Arayancan ise, “04.04.2024 özel bir tarih. 18 çiftimizden müracaat aldık, bu güzel tarihte böylesi mutluluklara tanıklık etmek çok keyifli. Bütün sevenleri kavuşturmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.