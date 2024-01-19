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142. yıllık Belediye tarihine damgasını vuran hizmetlerle ilçede büyük değişim ve gelişim sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bursa basını ile bir araya geldi. Başkan Kanar, "5 yıla 50 yılın hayali, gelecek 50 yıla değer katacak projeler sığdırdık. Desteğiniz ve ilginiz için binlerce kez şükranlarımı sunuyorum." İfadelerini kullandı.

BURSA (İGFA) - Bursa basını ile bir araya gelen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyada yaşamı durma noktasına getiren pandemi başta olmak üzere iklim ve gıda krizleri, savaşlar ve deprem felaketi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen ilçe tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdıklarını açıkladı.

KOLAY OLSAYDI HERKES YAPARDI

Fark yaratan tarihi yatırımların tarihi sorumluk, gayret ve fedakârlıkla hayata geçirildiğini dikkat çeken Başkan Mehmet Kanar, “Çocuklarımızın geleceği için, tarihi sorumluluk aldık. Tarihi yatırımlara imza attık. Ve birlikte tarih yazdık. Kolay olsaydı herkes yapardı. Bu hizmetler senin eserin Mustafakemalpaşam” ifadelerine yer verdi.

“ESERİN MUSTAFAKEMALPAŞA”

Mazeret üretmediklerini, hiç durmadan çalıştıklarını belirten Kanar, “Ve 5 Yıla 50 Yılın hayali, gelecek 50 yıla değer katacak projelere sığdırdık. Sabrın meyvesi tatlıdır. Bugün yaşanan zorluklar, ayrıcalık ve konfora dönüşecek. Sizler için aldığımız bu tarihi sorumlulukta sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Tamamlandığında bu ayrıcalığı gelecek nesiller uzun yıllar yaşayacak.” dedi.

Kanar, “Mustafakemalpaşa’mızı geleceğe taşıyacak hizmetlerle buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Akıllı yatırımlarla kalıcı eserlerle ilçemizi taçlandırıyoruz. 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve mutluğu için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizim, bu güzel ilçenin güzel insanlarına sözümüz ve daha yapacak çok işimiz var. ‘Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem’ diye. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugüne kadar hizmet etmek için bu yoldan dönmedik, taviz vermedik, geri adım atmadık” dedi.

Başkan Kanar, adeta şantiye alanına çevirdiği Mustafakemalpaşa’yı tarihinin en büyük yatırımıyla dünya standartlarında bir altyapıya kavuşturuyor.

3 BÜYÜK PROJE BİR ARADA

İçme suyu yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilçeye aynı anda 3 dev projeyi kazandıran Başkan Kanar "Altyapısı tamamlanan yollarımıza üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 0 kilometre yollarla konforlu ve güvenli yolculuk başlıyor. Herkes kemerlerini bağlasın. Mustafakemalpaşa halkımızın beklediğine değecek. Merkezden kırsala ana yollardan ara sokaklara ulaşım seferberliği başlatıyoruz. Tüm çabamız ve gayretimiz Mustafakemalpaşa için." İfadelerini kullandı.

SOSYAL BELEDİYECELİKTE ÖRNEK ŞEHİR

Göreve geldiği ilk andan itibaren Mustafakemalpaşa’da oluşturduğu gönül seferberliği, gönüllere dokunan hizmetleriyle "Mustafakemalpaşa’da sen ben yok, biz varız, her zaman biriz, beraberiz.’’ Mottosuyla çalışmalarını sürdüren Başkan Kanar, ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Hayata geçirdiği Hala Sultan Aşevi, Gıda ve Giyim Bankası ve Taziye evi sayesinde Mustafakemalpaşa’da hiçbir vatandaş yatağa aç girmiyor, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Kurulan gönül seferberliğinin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Başkan Kanar ‘’ Bir gün değil her gün ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız." dedi.

Sosyal Belediyecilik faaliyetleriyle yerel ve ulusal basında ses getiren Biz Geldik Ekibi ile Başkan Kanar, merkezden kırsala çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmıyor. “Biz Geldik Hizmet Evinizde” sloganıyla vatandaşlara ulaşan ekip 5 yılda 28 bin ziyaret ve arama gerçekleştirdi.

HER CANLININ SESİ OLUYORUZ

Sessiz can dostlarının sesi olan Başkan Kanar, atıl durumda olan hayvan barınağına yeni bir soluk kazandırdı. Modern görünümüyle hayvanseverlere ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa hayvan barınağı içerisinde Engelli Patiler Bölümü, Çocuk Oyun Alanı, Kedi Evi ve hayvansever misafirler için Pet Cafe barındırıyor.

Şeffaf belediyeciliğe başka bir boyut kazandıran Başkan Kanar, Meydan Makam buluşmalarıyla, Randevu, bürokrasi, kapı ve belediye binasını ortadan kaldırıyor. Dünyanın en büyük Makam Odası olarak bilinen Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanında hemşehriyleriyle bir araya geliyor ve taleplere anında çözüm üretiyor.

Her yıl 5000 öğrencimizin katıldığı yaz -kış spor kurslarıyla Mustafakemalpaşa adeta sporun başkenti. Yeni ve Yenilenen spor tarımlarımızla sporda marka şehir olma yolunda ilerliyoruz ifadelerini kullanan Başkan Kanar ‘’ Onlarca branş, her yaşta yüzlerce lisanlı ve kayıtlı sporcumuzla Mustafakemalpaşa sporda altın çağını yaşıyor.’’ dedi.

Her mevsim misafirlerine ayrı bir görsel şölen sunan Suuçtu Şelalesi, ilçenin en güzide mekanları arasında. Doğa harika olan Suuçtu Şelalesini doğa parkı yol genişletme çalışması, kent mobilyaları, yürüyüş yollar, dinlenme alanları ve Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri Başkan Kanar döneminde hayat buluyor. Bursa’nın en modern ve özel sosyal tesisi olan Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri lezzet ve huzuru arayanların yeni buluşma noktası. Şehrin gürültüsünden uzak yeşiliyle huzur veren tesis içerisinde oyun alanları, trafik eğitim parkuru ve kütüphane yer alıyor.

HEM DOĞA HEM MUSTAFAKEMALPAŞA KAZANDI

Bursa’nın güneş alma süresi yüksek olan ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa, Sünlük Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik alanda kurulu olan Güneş Enerji Santrali ile 12 Milyon liralık önemli bir tasarruf sağlanıyor. Türkiye 2014 yılından bu yana dünyada, Güneş Enerjisi gücünü en fazla arttıran 9. Ülke olurken, Mustafakemalpaşa 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, Güneş Enerji Santrali Projesi ile Aralık 2021 yılından bu ayana 644 Ton Co2 salınımı önlenirken, 88500 adet ağaç kesiminin önüne geçildi.

TARIMDA DÜNYA MARKASI MUSTAFAKEMALPAŞA

‘’Mustafakemalpaşa’yı tarım devi yapmayı hedeflerken, dünya markası olma yolunda ilerliyoruz’ ’ifadelerini kullanan Başkan Kanar, ’’ Bereketli topraklarımızı katma değeri yüksek alternatif ürünlerle buluşturmaya devam ediyoruz. ’dedi. Arıcılık sektörünün önde gelen merkezi olmaya hazırlanan Mustafakemalpaşa, Türkiye’de bir ilke imza atarak "Arı Borsası" projesiyle sektöre canlılık getirdi. Üreticilerin her an yanında oldukları vurgusunu yapan Başkan Kanar, ücretsiz toprak analizi, atadan tohum yetiştiriciliği, Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi, Ücretsiz tohum desteği ve Koyun Banyosu projeleriyle tarıma yeni bir soluk kazandırdı.

142. YILLIK BELEDİYE TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI

142. Yıllık Belediye tarihinde ilk kez açtıkları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile verimli toprakların her yıl katma değeri yüksek yeni ürünlere buluştuğunu, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile örnek çalışmalara imza attıklarını açıklayan Başkan Kanar, orta vadede yan sanayisi ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Güllüce Kobi Sanayi ve Lojistik Depolama Projesi’yle ilçe için tarihi bir sürecin başlayacağını müjdeledi. Dev proje sayesinde Mustafakemalpaşa’da tarihi bir süreç başlayacak. Güllüce Kobi Sanayi ve Lojistik Depolama Projesi istihdamdan kalkınmaya lokomotif güç olacak.

1895 yılında açılan ve günümüze kadar hem şifa hem de yemyeşil doğasıyla misafirlerine kucak açan Tümbüldek Kaplıcaları, Türkiye’nin en önemli Termal Turizm ve Termal suyu konuklarına güzellik ve şifa kaynağı, istihdama büyük katkı sağlayacak.

Yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda sporcunun katılım sağladığı Off road ve Baja turnuvalarıyla sporseverlerin en uğrak mekânı olan Mustafakemalpaşa ilçesi sanatın ve sporun başkenti haline geliyor. Kültürel mirası içerisinde barından Mustafakemalpaşa’da yılda 1 milyon ziyaretçiye kapılarını açıyor.

142 yıllık belediye tarihinde 5 yılda 50 yıllık hizmet getirerek Daime Hizmet Daima Millet mottosuyla çıktığı yolda Mustafakemalpaşa tarihinin en büyük projelerini hayat geçiren Başkan Kanar, ‘’ Doğduğum ve büyüdüğüm Mustafakemalpaşa’mıza 5 yılda 50 yıllık hizmet getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gençlik Merkezinden Millet Bahçesinde, altyapıdan üstyapıya sayısız hizmeti ilçemize kazandırdık. Mustafakemalpaşa yatırımlarla gelişmeye ve değişmeye devam edecek. Bizler iş aşkıyla mesai mefhum gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Bursa’mız için Mustafakemalpaşa’mızın için çalışmaya devam. ‘’ ifadelerini kullandı.