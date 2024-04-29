Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Ben Minik Tarzan’ım, Afetlere Hazırım’ projesi kapsamında il genelindeki eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Afet ve Durum Yönetimi Uzmanı Serhan Karabey Doğru tarafından Kula Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki miniklere yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım, Afetlere Hazırım’ projesi il genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Proje sayesinde Manisa’daki okullarda eğitim alan binlerce miniğe afetlerin insan hayatını felç edebilecek tehlikelerine karşın alınabilecek önlemler anlatılırken olası bir afetten kendisini güvenle kurtarabilecek hareket tarzları konusunda da bilgi veriliyor.

Bu kapsamda Afet ve Durum Yönetimi Uzmanı Serhan Karabey Doğru tarafından Kula Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimin sonrasında aktarılan bilgilerin pekişmesi için bir de canlandırma yapıldı. Canlandırma etkinliğinde eğitimli can dostumuz ‘Lidya’da yer alarak yeteneklerini gözler önüne serdi. ÇKSM’de öğrenim gören miniklerin yanı sıra öğretmenler, veliler ve Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir de düzenlenen eğitim programına katılarak miniklere eşlik etti. Ailelerinin katıldığı etkinlikleri dikkatle takip eden miniklere Büyükşehir ekibi tarafından programın sonunda afet farkındalık eğitimi sertifikası verildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, program ve projelerin süreceğini belirtirken “Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen doğal afetlere yönelik olarak afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak adına programlarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Yine afetlerde görev yapan eğitimli köpeklerimizle çocuklarımızı buluşturduk. Bu sayede neşeli ve verimli bir eğitim oldu. Manisa genelinde 10 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimi verdik. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

