İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Narkoçelik-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açılması sonucu çatışma çıktığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, kahraman polis tarafından çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bu arada Narkoçelik operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet otomatik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet telefon, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğu öğrenildi.