İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Narkoçelik-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açılması sonucu çatışma çıktığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, kahraman polis tarafından çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1772563489728418065

Bu arada Narkoçelik operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet otomatik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet telefon, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğu öğrenildi.