Sosyal medya fenomeni Nevide Çiçek'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medya hesabını yoğun, aktif ve hızlı kullanan, güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nevide Çiçek, takipçilerini şoka uğrattı.

Her anını hayranlarıyla paylaşan Çiçek, yemek yerken ilginç bir kare paylaştı. Güzel fenomenin fotoğrafını mercek altına alan takipçileri önemli bir detay yakaladı.

Nevide Çiçek'in sol elindeki yüzük parmağındaki tek taşa bakan takipçiler, "Nevide Çiçek bekarlığa veda mı ediyor? Bu yüzüğü kim hediye etti" soru ve yorumlarını paylaştı.

Güzel fenomenin yorumlara yanıt vermemesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.