Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesinin tanıtım programına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İlkokul çağındaki öğrencilere tiyatro gösterileriyle trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur" isimli sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulunda yapıldı.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, hem temel eğitim hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almasını arzu ettiklerini belirterek toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket edebilecek bireyler şeklinde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Mevzuatta buna göre değişiklikler yaptıklarını ve her öğrencinin yılda en az 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını vurgulayan Tekin, "Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor." diye konuştu.

"İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Trafikteki bu tür kazaların yüzde 99'unun insan hatasından kaynaklandığına dikkati çeken Tekin, "Bence yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklanıyor. Yüzde bir makineye ya da yola atfettiğimiz hata da nihayetinde onu inşa eden insandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hataların tamamı, yani kaybettiğimiz her canın muhasebesini, her ekonomik değerimizin muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Burada kul hakkından tutun da ülkeye, millete zararına kadar her türlü konu söz konusu." ifadelerini kullandı.

Sıfır atık ve çevreyle ilgili farkındalığın oluşturulmasının da projenin diğer bileşenleri olduğunu kaydeden Tekin, bu tür konulardaki farkındalığın sadece Bakanlık okullarında verilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.

Velilere seslenen Bakan Tekin, "Bu çocuklar eğer iyi yetişmiyorlarsa hepimizin sorumluluğu var. Sizden istirhamım; toplumsal yapıda sorumlu olan insanlar, aileler, veliler, anne babalar, STK'ler olarak bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmemiz... Bu da bu anlamda bu sorumluluk sürecinin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.