Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi Spor müsabakasını izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı taraftarlar alkışlarla kutladı.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını alarak Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında oynanan TFF 3. Lig 26. Hafta karşılaşmasını izledi. Gazi Stadı’nda oynanan müsabaka öncesinde kırmızı-beyazlı taraftarlar stada gelen Rasim Arı’yı alkışlarla tebrik ederek sevgi gösterilerinde bulundu.
Nevşehir’in yeni belediye başkanı için uzun süre tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarları Arı’da selamlayarak teşekkür etti.
Arı, ilk devresini izlediği müsabakanın devre arasında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.