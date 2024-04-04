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Nevşehir’in yeni belediye başkanı için uzun süre tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarları Arı’da selamlayarak teşekkür etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını alarak Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında oynanan TFF 3. Lig 26. Hafta karşılaşmasını izledi. Gazi Stadı’nda oynanan müsabaka öncesinde kırmızı-beyazlı taraftarlar stada gelen Rasim Arı’yı alkışlarla tebrik ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

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