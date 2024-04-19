Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu oldu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve 4 ayrı grupta 20 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu karşılaştı. Normal süresi 2-2 berabere biten müsabakayı kazanan taraf penaltı atışları sonrası Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu oldu.

Turnuvada 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu ikinci, Mustafa Çalışkan İlkokulu üçüncü ve 75. Yıl İlkokulu ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler tarafından verildi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Çöler, hediyelerini verdiği sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.