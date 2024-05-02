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Çalışmalar, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları, hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, ahırlar, organik atıkların toplandığı ve biriktiği yerler, çöplükler, çöp konteynırları, çöp aktarma istasyonlarındaki üreme alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde sivrisinek, karasinek, kene ve benzeri haşere üremesinin insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması amacıyla 84 personel ve 42 araç ile 824 mahallede ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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