İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi Ekopark’a kazandıracağı 6’ncı Çınar Çocuk Evi’nin temelini attıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Şirintepe Mahallesine kazandırılacak Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’ya plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, EMCO İnşaatın sahibi Ertuğrul Kolaylı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, İzmit Belediyeci Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çınar Çocuk Evi’nin yaklaşık 60 çocuğa ev sahipliği yapacağını, üç derslik, geniş bir bahçe ve oyun alanlarıyla donatılacak olan bu kreş, çocuklarımızın hem eğitim alacakları hem de keyifli vakit geçirecekleri bir yer olacağını söyledi. Seçimden önce sözünü verdiklerini anımsatan Başkan Hürriyet, "Seçimin üzerinden 1 ay bile dolmadan bu çalışmanın temelini atıyor olmak verdiğimiz sözleri tutuyor olmak bizim için çok kıymetli. Seçimden önce her söylediğimiz işe ‘seçim yatırımı’ diyerek karalamaya çalışanlara inat biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Biz her bir çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesinin, sağlıklı bir toplumun temellerini oluşturduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızı kadın, çocuk ve aile öncelikli olarak sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi olarak, çocuklara ve onların mutlu geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

EMCO İnşaatın sahibi Ertuğrul Kolaylı ise, çalışan annelerin çocuklarını emanet edebileceği gündüz çocuk bakım evi fikrini ortaya atan eşine teşekkür ederek, "Merhum annemiz Havva Kolaylı’nın adını yaşatmak amacıyla projelendirme aşamasını bitirerek bugün burada temel atma işlemine başlıyoruz. Projede desteklerini esirgemeyen Fatma başkanımıza ve teknik ekibine teşekkür ediyoruz. Aile olarak yaptığımız bu girişimin örnek ve özendirici olmasını diliyoruz. Paylaşmak dinimizin temel şartlarından bir tanesidir” diye konuştu.