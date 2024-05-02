Nevşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’da bugün gün boyu saha da ekiplerle birlikte bulunarak çalışmaları yerinde takip etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (igfa) - Nevşehir’de son iki gündür etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Yağış dolayısıyla bazı mahallelerde meydana gelen zararı telafi etmek ve vatandaşların mağdur olmamasını sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcadı. Meydana gelen su baskınlarına kısa sürede müdahale eden ekipler kapanan ızgara ve mazgalları açıp, yağmur suyunun getirdiği birikintileri temizledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı da gün boyu olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ahmet Çöler ile birlikte tüm mahalleleri gezen Başkan Arı, “Kuvvetli yağışlar dolayısıyla bir mağduriyet yaşanmaması için tüm belediye ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Arkadaşlarımız dün akşam saatlerinden beri sürekli sahada ve çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür ciddi bir olumsuzluk yaşamadık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen taleplere de hızlı bir şekilde müdahale ederek yaşanan olumsuzluğun izlerini silmek için mesaisini sürdürecek. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.