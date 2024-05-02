Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına konuk olan Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da geçtiğimiz 5 yılda yapılanları anlattı.

“YILDIRIM GÜCÜ VE GÜÇLÜKLERİ OLAN BİR KENT”

Yıldırım’ın güçlü olduğu kadar güçlüklerinin de olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım gücü ve güçlükleri olan bir kenttir. Yeşili ile Emir Sultan’ı ile Cumalıkızık’ı ile ve Uludağ’ın eteklerine kurulmuş olmasıyla zengin bir şehir. Elbette yakın zamandaki hızlı kentleşmesiyle, çarpık kentleşmesiyle ilgili olarak da bir takım güçlükleri içinde barındıran bir kent. Gücü, güçlüklerin üstünde tutarsanız başarırsınız. Biz hamdolsun 5 yıllık süreç içerisinde güzümüze hep dikkat çektik, gücümüzü kullandık ve birçok güçlüğü de el birliği, gönül birliği ile aştığımızı düşünüyorum.” dedi.

YILDIRIM’DA 5 YIL NASIL GEÇTİ?

Geçtiğimiz dönemde Yıldırım’da yapılan projelerini anlatan Başkan Yılmaz, “Daha önce dediğim gibi bu gücü kullanarak birçok projeye imza atarak öne geçtik. Kentsel dönüşümle ilgili çok güzel uygulamamlar ortaya koyduk. Biz bu dönemde 40 bine yaklaşan mülkiyet probleminin çözümünü gerçekleştirdik. Hamdolsun burada iyi bir noktaya geldik. Diğer bölgelerdeki problemlerin de çözümüne devam ediyoruz ve dönüşümle ilgili güzel örnekler ortaya koyduk. Hayat devam ediyor. Sadece geleceğe yatırım yapmak yetmez günü de yaşatacak, hemşehrilerimizin konforunu iyi bir noktaya taşıyacak işlere de imza attık. 6 nokta da kapalı pazar yeri çalışmaları yaptık, toplam 1 buçuk milyon metre kareyi bulan yeşil alanların üretimini sağladık, 80’nin üzerinde mahalle parkı yaptık. Sporda güzel işler ortaya çıkardık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi Yıldırım’da. Uyumayan kütüphaneler yaptık. Birçok noktada hayata dokunan hem bugüne hitap eden hem de yarını inşa eden özel projeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.