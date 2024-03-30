AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Sosyal Konut Projesi ile Nevşehir’deki başta dar gelirliler olmak üzere 1500 kiracı aileyi uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacaklarını söyledi. Savran, proje için başvuruların Nisan ayında başlayacağını açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Adayı Mehmet Savran’ın Nevşehir’de büyük heyecan uyandıran Sosyal Konut Projesi için başvuruların ne zaman başlayacağı belli oldu. Savran, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına imkan sağlayacak proje kapsamında yapılacak olan bin 500 konut için nisan ayında başvuruların kabul edilmeye başlanacağını duyurdu.

AK Parti iktidarının gücü, Nevşehir Belediyesinin imkânlarıyla hayata geçirecekleri Sosyal Konut Projesi ile hem şehirdeki konut arzını arttırarak kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçeceklerini hem de vatandaşları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacaklarını vurgulayan Savran, “Nevşehir’in yalana dolana, boş vaatlere değil, sadece esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet konusunda partimizle kimse yarışamaz. Nevşehir’i her alanda geliştirmeye, büyütmeye, güzelleştiremeye devam edeceğiz. Milletimizin her sıkıntısının çözümü bizim sorumluluğuzdur. Bugüne kadar biz yaptık yine biz yapacağız.“ dedi.

Mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan arsalar üzerinde hayata geçirecekleri proje sayesinde aynı zamanda Kentsel Dönüşüm Projesi için de rezerv konut imkanına sahip olacaklarını ve bu durumun Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de daha hızlı ilerlemesine olanak sağlayacağını sözlerine ekleyen Savran, “Evi kentsel dönüşüme giren dar gelirli ailelerin içi rahat etsin. Onları asla mağdur etmeyeceğiz. Bu projemiz sayesinde onlar da uygun fiyatlı daire kiralayabilecek veya konut sahibi olabilecek.” diye konuştu.