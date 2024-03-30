AK Parti önceki dönem İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyelerini kazanarak tüm meydanlarda zeybek oynayıp halay çekerek iki bayramı birlikte kutlayacaklarını dile getirdi.İZMİR (İGFA) - Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasan Aşık tarafından düzenlenen iftara katılan AK Parti önceki dönem İzmir Milletvekili Cemal Bekle, konuşmasında, “Karabağlar bu makus talihinden kurtulsun istiyoruz. İki bayramımız var. İnşallah biri Pazar gecesi Karabağların tüm meydanlarında o zeybeği oynayacağız, o halayı çekeceğiz. İzmir’in tüm meydanlarında hep beraber kutlama yapacağız. Diğer bayramınız da şimdiden mübarek olsun” dedi.

Cumhur İttifakı’ndan AK Parti'nin listesinde seçime giren MHP'li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Kontenjan 2. Sıra Adayı Hasan Aşık, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son iki gün üst üste iftar etkinliği düzenledi. Cumhur İttifakı ilçe teşkilatlarının büyük ilgi gösterdiği ikinci iftara AK Parti önceki dönem İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç ta katıldı.

İftar yemeği sonrası organizasyonun sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasan Aşık, “Değerli dostlarım ve değerli dava arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandıktan sonra sözü Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç’a bıraktı.

“KARABAĞLAR’DAKİ CUMHUR İTTİFAKI UYUMU DİĞER İLÇELERE ÖRNEK OLDU”

İftar yemeğinde beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mehmet Sadık Tunç hayırlı Ramazanlar dileyerek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Yaklaşık iki aydır Cumhur İttifakı olarak sahada berber bir şekilde seçim çalışması yürüttük. İnşallah yarın son çalışma günümüz. Pazar günü de çalışmanın hasadının alınacağı gün olacak. Ben bugüne kadar Cumhur İttifakı mensubu olan iki partimizin de değerli üyelerine sahada yapmış oldukları yoğun çalışmadan ve göstermiş oldukları örnek iş birliğinden dolayı ben huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zaman zaman belediye başkan adayları ile yapılan koordinasyon toplantılarında Karabağlar’daki Cumhur İttifakının uyumu diğer ilçelere örnek gösterildi. Bu anlamda güzel bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum. Tekrar emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ama esas Pazar günü yapılacak seçimde hepimize çok önemli görev düşüyor. Bu görev de oylarımıza sahip çıkmak. Buradan herkese tek bir söz var. Lütfen adalet olsunlar. Ne bizim oyumuz çalınsın ne de bir başkasının oyu çalınsın. Sanıklarda görev alacak sandık görevlisi müşahitlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Cumhur İttifakı’nın İzmir’de Karabağlar’da belediyecilik hizmetlerini yürütmesi için vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Sözü değerli vekilim Cemal Bekle beye veriyorum.”

“KAMPANYA DÖNEMİNCE KARABAĞLAR’DA ÇOK CİDDİ BİR GAYRET SARF EDİLDİ”

AK Parti önceki dönem İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise konuşmasında şunları kaydetti: “Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Aynı zamanda kampanya döneminin de sonuna geliyoruz. Kardeşlerim az kaldı. Konuşmamda bazı şeylerin altını çizmem gerekiyor. Burada kampanya dönemince çok ciddi bir gayret sarf edildi. Tüm teşkilatlarımız Cumhur İttifakı olarak sokaklardaydı, meydanlardaydı, evlerdeydi. Gece demedi, gündüz demedi, iftar-sahur demedi, her zaman bir aradaydı. Bu kolay bir şey değil. Bunca teşkilat Cumhur İttifakı gece gündüz sokakta geziyorsa, milletiyle el ele gönül gönüle veriyorsa, gönül belediyecilik anlayışımızı bir fazla insanımıza daha anlatalım, bir İzmirlimize, bir Karabağlarlımıza daha anlatalım diye…

Neden biz bu yola aşkla soyunduk, neden buradayız, neden bu hizmete gönüllüyüz diye anlatalım diye sahadalar... Bu aşk ile olur. Bu gönül ile olur. Bu sevda ile olur. Bu da Cumhur İttifakı’nda var Hamdolsun!..

Cumhur İttifakı olarak bizi bir araya getiren değerleri benden iyi biliyorsunuz. Biz önce vatan diyenleriz. Biz önce millet diyenleriz. Biz önce insanımız diyenleriz. O yüzden Karabağlar’da bir gönül insanı ile yola çıktık.

“BİZİM DERDİMİZ DE SEVDAMIZ DA KARABAĞLAR…”

Hepinizin çok yakından tanıdığı Kaymakamlık döneminde, Valilik döneminde her birinize Karabağlar’da görev yaptığı her yerde kalbi de gönlü de makamı da açık olan sosyal devlet anlayışının ne olduğunu çok iyi anlatan tek tek gösteren bir adayımız var. Ona destek için buradayız. Bugün burada Ülkü Ocaklarını temsilen başkanımız burada dostumuz abimiz Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanımız, sivil toplum teşkilatlarından gelen kardeşlerimiz burada… Yıllardır gönül gönüle olduğumuz dostlarımız ailelerimizle hep beraber buradayız. AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız, önceki dönem ilçe başkanımızla hep beraber bizim bir derdimiz var arkadaşlar. Sizden tek bir şey istiyoruz arkadaşlar. 5 yıl boyunca tüm İzmir’e örnek olacak bir belediyecilik anlayışını Karabağlar’da hayata geçirmek için desteğinizi istiyoruz. Gönlünüzü istiyoruz. Bizim derdimiz de sevdamız da Karabağlar. İzmir Büyükşehir için Hamza başkanımıza da Karabağlar’da Mehmet Başkanımıza da destek istiyoruz. Pazar günü sandıklarda gümbür Cumhur İttifakı çıksın istiyoruz. Karabağlar bu makus talihinden kurtulsun istiyoruz. İki bayramımız var. İnşallah biri Pazar gecesi Karabağların tüm meydanlarında o zeybeği oynayacağız, o halayı çekeceğiz. İzmir’in tüm meydanlarında hep beraber kutlama yapacağız. Diğer bayramınız da şimdiden mübarek olsun.”

Akevler Konyalı Etli Ekmek Salonu’nda gerçekleştirilen iftar organizasyonuna ev sahipliğini yapan Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasan Aşık ve eşi Aslı Aşık iftar öncesi davetlileri tek tek birlikte karşıladı ve program bitiminde de tek tek birlikte uğurladı. Hasan Aşık ve eşi Aslı Aşık günün anısına “diş kirası” olarak hediyelerini uğurladıkları misafirlerine yine birlikte takdim ettiler. İkinci iftar sonrasında yine kapı önünde toplanan Ülkücü gençler, 31 Mart Seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek için koro halinde Ülkücü Yemini ettiler.