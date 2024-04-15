Okullarda ikinci ara tatil sona ererken 20 milyona yakın öğrenci yeniden ders başı yaptı.ANKARA (İGFA) - Okullarda bu yıl Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil dönemine denk gelen okullardaki ikinci ara tatil sona erdi.

Derslere 1 hafta ara veren öğrenciler 15 Nisan itibariyle okullarında yeniden ders başı yaptı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenciden 8 ve 12. sınıflarda okuyanlar ikinci dönemin sonunda ayrı bir sınav heyecanı yaşayacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yaz tatili ise 14 Haziran'da başlayacak.