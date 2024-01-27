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Yeniden Refah Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin “Üst üste zam olmasına karşın emekli aynı maaşı almıştır. Yaşanan bu durum emekli kesiminin tercihlerini etkileyecek yerel seçimde önce mevcut iktidar belediye başkanlarına, genel seçimde de iktidara 'kök maaşınıza zam işinize son' dedirtecektir." dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin yaptığı açıklamada “Yıllardır her şart ve durumda iktidarı gönülden destekleyen emeklilerimizin gönlü kırılmış, hali perişan edilmiştir. Her alanda yaygınlaşan adaletsizlik emekli maaşlarına da siyaret etmiştir. Prim gün sayılarına göre emekli maaşlarında oluşan dengesizlik , emekli olma yaşında yaşanan adaletsizlik, ssk bağkur memur çiftçi gibi ayrımlar emekli kesiminde adalet duygusunu öldürmüş iktidar partisine olan güveni yok etmiştir. Emekli ek iş yapmadan geçinemeyecek hale getirilmiştir. Birde son dönemde kök maaş tabiri ortaya çıkmış üst üste zam olmasına karşın emekli aynı maaşı almıştır. Yaşanan bu durum emekli kesiminin tercihlerini etkileyecek yerel seçimde önce mevcut iktidar belediye başkanlarına, genel seçimde de iktidara “kök maaşınıza zam işinize son“ dedirtecektir.

Adaletsizlik sadece aylıklarda değil hizmet dağılımında da yok olmuştur. Kocasinan belediyesi her mahalleye eşit hizmet götürmemiş seçmen durumuna göre hareket etmiştir. Elbette nüfus ve coğrafya hizmetin şeklinde değişiklik oluşturur lakin her bölgeye ihtiyacına göre tam hizmet götürülmesi önemlidir. Oysa gördüğümüz tablo bağzı bölgeler cezalandırılırcasına hizmetten yoksun bırakılmıştır. Yeniden Refah belediyeciliğinde oyun kadar konuş mantığı gidecek insana insanca gerekli hizmet ayağına götürülecektir. Muhtarlar belediye binasında hizmet için yalvartılmayacak , ayağına gidilip eksikleri sorulacaktır