Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nın (KİTVAK) taze gücü Genç KİTVAK Ekibi ve Özel Ege Lisesi Okul Aile Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, onkoloji hastalarına can suyu oldu.İZMİR (İGFA) - Özel Ege Lisesi’ndeki Yüksel Eraslan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve tüm geliri KİTVAK’a bağışlanan konserde sahne alan Smyrna Ensemble, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Senfoni sanatçılarından oluşan orkestranınverdiği konser sonunda KİTVAK adına şükran plaketleri sunuldu.

Eraslan Vakfı’na, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarına ve gecenin oluşmasına büyük emeği geçen Okul Aile Birliği’neonkoloji hastaları adına teşekkür eden KİTVAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Av. Canan Özen, “GençKİTVAK’lı demek, KİTVAK misyonunu yaşatmak ve topluma karşılıksız hizmet etmek için gençlerin gücünü ve heyecanını harekete geçirmek demektir. Enerjisi ve yaratıcılığını sosyal sorumluluk duygusu ile birleştiren gençlerimiz, KİTVAK’ın gücüne güç katıyor. Onlara, konserin gerçekleştirilmesi için canla başla çalışan Özel Ege Lisesi Okul Aile Birliği’ne, Eraslan Vakfı’na ve her zaman destekçimiz olan Özel Ege Lisesi’ne ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

Gecede Genç Kitvak Koordinatörü ve Okul Aile Birliği Başkanı Bilge AltınmakasÖzgenoğluda, tüm Okul Aile Birliği üyelerine teşekkürlerini sundu.

Bu önemli konsere ev sahipliği yapan Özel Ege Lisesi, daha önce de KİTVAK yararına gerçekleştirdiği tiyatro ve kermes etkinlikleriyle adından söz ettirmiş ve sosyal sorumluluk alanında örnek olmuştu.