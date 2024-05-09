Sevilen şarkıcı FUNDYY, yaz ayının sıcağını artıracak çalışmayla dinleyicilerine 'merhaba' dedi.İSTANBUL (İGFA) - Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan ve gençlerin sevgilisi olan FUNDYY iddialı bir yaz şarkısıyla sahalara yeniden döndü.

“Yaralar var yaralar” adlı parçasıyla yaza damga vuracağını kaydeden FUNDYY, eğlence hayatına yeniden damga vuracağını kaydetti. Gençlerin sevgilisi olacak şarkısına çok güvendiğini kaydeden FUNDYY, “ Yaz ayının sıcağını bizler daha da artıracağız” dedi.