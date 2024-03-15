Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz konuk oldu.

AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz soruları yanıtladı.

"GEMLİK HAREKETLİ BİR ŞEHİR, STABİL OLAMAZ"

5 yıl boyunca siyasetten uzak kalsa da Gemlik’te yaşaması nedeniyle kente dair fikirleri olduğuna değinen AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz , “Gemlike ve Gemlik’in geleceğine dair elbette fikirlerimiz var. Sokağa çıktığımızda insanlar Gemlik’i ve Gemlik’in geleceğini soruyor. ‘Hizmetler neden yapılmıyor’ diyor. 2018 yılında her cuma temel atma töreni veya açılış töreni vardı. Gemlik halkı da buna alışmıştı. Vatandaşlar ‘Bu kadar yoğun bir tempodan sonra Gemlik’in fetret devri ne olacak?’ diye soruyorlar. Çünkü Gemlik hareketli bir şehir, stabil olamaz” dedi.

"GÖREVDEN KAÇMADIK"

Başkanlık döneminden sonra kamuda görev aldığına ancak ailesi Gemlik’te olduğu için sürekli Gemlik’e gittiğini söyleyen Refik Yılmaz, “Çarşıya pazara çıktığımız zaman insanlar ‘Bir düşünceniz var mı?’ diye soruyorlardı. Biz de ‘Kısmet’ diyorduk. Kısmet bize nasip oldu. Birçok aday arkadaşımız vardı, nasip böyle olunca, yük tekrar omuzlara yüklendi. Biz de görevden kaçmadık” dedi.

19 yıldır siyasette olduğunu söyleyen Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gençliğimiz bu çizgide geçti. 19 yaşından itibaren hep siyasette olduk, her seçimde çalıştık. Bir yerde bir görev düşüyorsa, ‘Ben yokum’ deme şansımız yok. Partinin ve şehrin ihtiyacı varsa görevden kaçamayız. İnşallah milletimiz de takdir ederse başkan olarak 5 yıl daha hizmet etme amacındayız. 8 yıllık bir başkanlık sürecimiz oldu. Onun öncesinde de 7 yıllık meclis üyeliğimiz var. Dolayısıyla yaklaşık 15 yıllık tecrübeden sonra Gemlik’in geleceği için 5 yıl daha halkımızdan bu görev için yetki istiyoruz” dedi.

"GEMLİK GERÇEKTEN KAYIP YILLAR YAŞANDI"

Gemlik’in son 5 yılını değerlendiren Refik Yılmaz, Gemlik’in depreme hazırlanması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Gemlik halkı her hafta bir temel atma töreni veya açılışa alışmışken, 60 ayda ne bir temel atıldı ne bir açılış yapıldı. Gemlik için gerçekten kayıp yıllar yaşandı. Baktığınız zaman ‘5 yıldan kalan ne var?’ diye sorsanız herkes ‘ Bir tek Keloğlan heykeli var’ der. İnsanlar Keloğlanın Gemlik ile ne ilgisi olduğunu düşünüyor. Vatandaşlar bize ‘Bunu kaldıracak mısınız?’diye soruyor. Biz de ‘Hayır duracak, bu dönemin simgesi olarak orada kalacak’ diyoruz. İnsanlar bu dönemi hatırlasın istiyoruz. Bu durum gerçekten üzücü. Togg’un merkezi Gemlik. Gemlik’in alt yapısıyla yeni konut alanlarıyla, yeni evleriyle Togg’a hazırlanması gerekirdi. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, depreme dirençli evler üretilmesi gerekirdi. Biz görevde olsaydık Togg’un temelinin atıldığı gün Cumhurbaşkanımızdan istirham ederdik. Burada 5 bin kişi çalışacak ve bu insanların yaşayacağı ev sıkıntısı oluşacak. Özel yasayla ormandan 2 bin 600 dönem yeri arsa haline getirmiştik. Buraya 8 bin konut yapılabiliyordu. Biz Togg’un temelinin atıldığı gün belediye başkanı sıfatıyla orada olsaydık, Cumhurbaşkanımızdan bunu isterdik. O da TOKİ’ye talimat verirdi ve konutların temeli Togg ile eş zamanlı bir şekilde atılırdı. O zamanlar Kahramanmaraş veya İzmir depremleri de yaşanmamıştı. Dolayısıyla bir anda 8-10 bin konutluk TOKİ yapılarak Gemlik’in konut sorunu çözülmüş olurdu. Gemlik çok şey kaybetti, yıllar boşa geçti” dedi.

"TEK ÇİVİ BİLE ÇAKMADI"

Belediye başkanı olduğu dönemde belediye imkanlarıyla TOKİ olmaksızın 792 konut inşa ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Bunların çoğunda vatandaşlarımız oturuyor. Bir kısmının yüzde 95’i, bir kısmının yüzde 75’i bitmiş durumda. Ama geri kalan kısımlara mevcut belediye yönetimi hiçbir şekilde tek çivi bile çakmadı, bitirme yoluna gitmedi. Bazı dairelerin camları olmadığı için yağmur aldı, boyası bozuldu, elektrik kabloları çalındı ve kamu malı zarar gördü. 15 gün önce deprem olduğunda herkes evlerini boşaltarak sokaklarda beklediler. Çünkü özellikle deniz kumuyla yapılmış evler güvenli değil, çok ciddi risk var. Bu bahsettiğim konutlarda da 350’ye yakın bitmeyi bekleyen daire var. Bu daireler bitmiş olaydı 350 aileyi güvenli bir yere yerleştirmiş olurlardı. Bu kayıp, şehrin kaybı. Peki bir deprem olsa ne olacak? İnsanlar hayatlarını kaybedecek. İşte mevcut yönetimin ihmali, projeye ilgi göstermeyişimizin sonucu bu şekilde ağır olacak. Bu açıdan görevde olan arkadaşlarımızın saniyesinin boşa geçmemesi lazım. Özellikle depreme yönelik önlemlerle ilgili çok daha hassas ve çalışkan olunması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

"BU BELEDİYENİN HAREKETSİZLİĞİ BİR KAYIP OLDU"

Kendi döneminde pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Yılmaz, “Okul da yapmıştık, okulun iç sıvası, kaba inşaatı bitmişti sadece dış sıvası ve camları takılacaktı. Bu okul bitirilseydi 750 öğrenci orada eğitim görecekti. Ama bu okul bitirilmediği için o öğrenciler 5 yıldır uzaktaki okullarına gitmek için zahmet çekiyor. Bunu vatandaşlar da görüyor. ‘Refik Yılmaz’ın yaptıklarının üzerine bir tuğla bile koyulmadı’ deniyor. Durum böyle olunca aranan isim olduk. Çünkü dönemimizde okullar için 6 tane spor salonu yapmıştık. Bu dönem 1 tane bile yapılmadı. Biz 5 sağlık ocağı yapmıştık, 1 tane bile ilave olmadı. Bunlar olmayınca şehir kaybetmiş oldu. Gemlik gibi bir şehrin çok daha aktif olarak geleceğe kendini hazırlaması lazımdı. Özellikle depremsellik yönünden çok çalışması lazım. Devletin verdiği 2 bin 600 dönüm deniz manzaralı arsa değerlendirilmiş olsaydı konumu neticesiyle 5-6 milyonluk evlerin olacağı yere orta gelirli vatandaşa ev yapılmış olunacaktı. Zaten biz Gemlik’e 10 bin konutu yaptığımızda deprem problemini çözmüş oluyoruz. Bu belediyenin hareketsizliği, maalesef bir adım ileri gitmemesi bir kayıp oldu” dedi.

“GENÇLERE SPORUN HER BRANŞINI SUNACAĞIZ”

Gemlik’e kazandıracakları yeniliklere ve projelere de değinen Yılmaz, Projelerimizin en büyüğü bahsettiğim 10 bin yeni konuttur. Bu projeyi hem TOKİ ile hem de Büyükşehir Belediyesi ile inşallah yapmış olacağız. Bunun dışında en büyük projelerimizden birisi de Gemlik’i spor turizminin merkezi haline getirmek. Özellikle Şahin Tepe bölgesinde daha önce motokros pistleri yapmış ve 2 kez Avrupa Şampiyonası düzenlemiştik. Şimdi o pistlere yeni spor merkezleri ilave edeceğiz. Ülkenin farklı bölgelerinden veya başka ülkelerden insanların geleceği, futbol takımlarının kamp yapabileceği futbol sahaları yapacağız. Gençlerimize teleferikle çıkıp orada bowling salonlarından tutun da, atlı spor kulübüne kadar sporun her branşını sunacağız” dile getirdi.

“DAĞ TURİZMİNİ VE SPOR TURİZMİNİ EN İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”

Gençlerin kendisine ilettiği taleplerden de bahseden Refik Yılmaz, “Özellikle gençlerimiz bu süreçte ‘Bizim eğlence mekanlarımız, sosyal alanlarımız yetersiz, biz bunlar için Bursa’ya gitmek zorunda kalmayalım’ diyor. Biz de ‘Körfezin en güzel yerinde bu ihtiyaçlarınızı ve zevklerinizi gidereceksiniz’ dedik. Gemlik’in dağ turizmini, spor turizmini en iyi noktaya taşıyacağız. Geçmişte denizde yelken yarışları yapmıştık, bunları tekrar canlandıracağız” dedi.

"ZEYTİNİMİZİN MARKA OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Gemlik’in en büyük değerlerinden birinin de zeytin olduğuna değinen Yılmaz, “Zeytin festivallerini çok daha coşkulu yaparak zeytinimizin marka olabilmesi için çalışacağız. Dünya piyasalarında daha yüksek fiyatlara satılarak üreticiye daha çok kar getirmesi için festivalleri önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Gemlik’te yaşayan kadınlar için de imkanları artıracaklarını söyleyen Refik Yılmaz, “Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta daha etkin olmaları ve istihdam noktasında onlara yardımcı olmayı, günlük hayatta işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

BELEDİYE SALONLARI ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLECEK

Refik Yılmaz, yeni evlenecek gençlerin düğünleri için belediyenin bütün düğün salonlarını ücretsiz tahsis edeceğini de dile getirdi.