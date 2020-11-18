Aydın Valiliği il genelinde 49 YİKOB projesi yürütüyor Aydın Valiliği il genelinde 49 YİKOB projesi yürütüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edilen bilgilere göre Aydın genelinde bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesi beklenirken, sağanak yağışların da başlayacağı tahmin ediliyor. 

Haber: Berna Çağatay