Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu insan odaklı projeleri ile hayata geçirildiğinde örnek olacak Ortaköy Sokağı ile ailelerin bir arada olduğu, gençlerin çok hoşuna giden bir gastronomi sokağını Melikgazi’ye kazandıracak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - ‘Önce aile, önce ticaret’ diyerek gastronomi açısından farklı, yerel tatları bulabilecekleri bir gastronomi sokağını Kayseri’ye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’de 5 yılı rekor hizmetlerimizle tamamladık. Birçok alanda ilçemizin her köşesine hizmet ettik. Yeni dönemde de Türkiye’ye örnek olacak vizyon projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz. Önce insan temasıyla projelerimizi hazırladık. İlçemize çok zevkli, güzel mekânlar kazandıracağız. Ortaköy Sokağı ile İstanbul’u Kayserili hemşehrilerimizin ayağına getiriyoruz. Kayseri’nin havasını değiştirecek güzel mekânları kazandırmak için çalışacağız. Bir gastronomi sokağı olacak Ortaköy Sokağı’nda vatandaşlarımız yerel tatlardan, kumpir, waffle, dondurma, helva gibi şeyleri yiyebilecek, keyifli vakit geçirebilecekler. Bu sokağımız gençlerin fazlasıyla seveceği yer olacak. Böyle bir sokak gerekliydi. Bunu da Melikgazi olarak ilk biz yapacağız inşallah. Ailecek gidilecek, nitelikli, kaliteli zaman geçirilecek bir yer olacak. Esnaf arkadaşlarımıza işletmeleri için vereceğiz ama kontrolü bizde olacak. Esnafımızın önünü açacak birlikte güzel işler yapacağımız bir proje bu. Daha fazlasıyla Melikgazi’mizi geleceğe taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.