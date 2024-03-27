Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Mahallemin Muhtarları' programın bugünkü konuğu Çiftehavuzlar Mahallesi Muhtar adayı Mehmet Ekinci oluyor.

TAHA ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Esmanur Gülbahar'ın moderatörlüğünde yayınlanan 'Mahallemin Muhtarları' programın bugünkü konuğu Çiftehavuzlar Mahallesi Muhtar adayı Mehmet Ekinci oluyor.

14 bin 500 seçmenin olduğunu ve seçimin çetin geçeceğinden bahseden Ekinci "Alt yapı sorunumuz var, yağmur yağıyor komple su birikntisi oluyor araçlar geçerken vatandaşın üstüne su geliyor. ATM'lerimiz yok bunları yapacağız, bunun sözünü verdik. Postahanemiz yok, sonrasında otopark ve sağlık ocağı sorununu çözeceğiz. Vatandaşımız normal sağlık ocağı istemiyor. Tam teşekküllü bir sağlık ocağı istiyorlar bunu yapacağız. Nöbetçi bir doktor olacak. İlk müdahaleyi sağlık ocağında yapıp oradan hastaneye sevk edebilecek bir sağlık ocağı yaptıracağız. Düğün salonumuz olacak. Karşı tarafta düğün salonları mevcut fakat vatandaşında aldığı para belli. Göreve geldiğimizde bunu biz üstleneceğiz, düğün salonunu kurarak. Diğer bir sorunumuz uyuşturucu. Emniyet müdürü ile ortaklaşa bir seminer vereceğiz. Vücuda uyuşturucu girdiğinde neler oluyor bunun seminerini vereceğiz ve halkımızı bilinçlendireceğiz." Dedi.

"ÇİFTEHAVUZLAR MAHALLESİ SAKİNLERİ HİÇ PİŞMAN OLMAYACAK"

"Çiftehavuzlar Mahallesi sakinleri bizi tercih ettikkerinde o göreve 1 Nisan'da geldiğimizde hiç pişman olmayacaklar, söz veriyorum. Anketlerde 1. çıktık. Biz gönüllerin 1.'siyiz ekibime çok güveniyorum."

Mahallesinin konumunun güzel yerde olduğunu dile getiren Mehmet Ekinci "2 tane ilk okulumuz var. Lise talebimiz olacak. Kenstel dönüşümümüz onaylansın isteğimizi dile getireceğiz. Mahalle olarak çok güzel konumdayız. Güçlü cadde'mizden çevre yoluna kadar 430 tane tapusu olmayan yerimiz var. Hisseli tapu olarak geçiyor. Tapular karışmış. Benim evim aşşağıda gözüküyor ben yukarıda oturuyorum bunun gibi karışıklıklar var. Göreve geldiğimizde bunun yetkilisi kimse onlarla görüşülecek ne gerekiyorsa onu yaptıracağız." dedi.