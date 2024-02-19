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Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde yer alan 3 katlı metruk binayı yıktı. Çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra sosyal riskler de teşkil eden metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerini oldukça memnun etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçe genelindeki metruk binaları tespit ederek yıkıyor. Uzun zamandır kullanılmayan ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk binanın yıkılması için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Elmasbahçeler Mahallesi, 2. Temel Sokak üzerinde yer alan metruk binanın yıkılması için çalışma başlattı. Durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binanın yıkılması için harekete geçen belediye ekipleri 3 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım esnasında olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler ekipler tarafından alınırken, yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.