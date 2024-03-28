Ramazan ayında ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üretilen pidelerin gramajlarını kontrol etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için ilçedeki fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde vatandaşların Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğini titizlikle inceledi.

Gramaj kontrolü de yapan ekipler, işyerlerinin temizliği, kullanılan malzemelerin sağlığa uygun ortamlarda tutulması ve işlenmesinin yanı sıra çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizlikleri de kontrol etti. Tespit edilen noksanlıklara istinaden ihtarname verilirken, bu işletmelerin belirlenen süre içerisinde eksiklerini yerine getirmeleri için zabıta ekiplerince tekrar denetleneceği bildirildi.