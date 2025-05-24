Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli “Doğru Nefes Alma Teknikleri” eğitimi aldı. Nefes ve Dönüştürücü Yaşam Koçu Emine Sarıkaya, tarafından verilen eğitimde doğru nefes almanın faydaları, nefes alma teknikleri, bilinçaltı ve meditasyon konuları uygulamaları olarak anlatıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleşen eğitime personeller yoğun ilgi gösterdi. Üç bölümden oluşan eğitimin ilk kısmında Yaşam Koçu Emine Sarıkaya, bilinçaltının doğası, şekillenmesi, toplumsal kodlamalar, bilinçaltının gelecekteki davranışlarımıza etkileri ve nefes ile bu etkileri dönüştürme metotları üzerine kapsayıcı bir eğitim verdi. Daha sonra doğru nefes alma ve meditasyon tekniklerini anlatan Sarıkaya, uygulamalı olarak Büyükşehir Belediyesi personellerine yarım saat süren bir seans düzenledi. Çeşitli telkin ve müzikler eşliğinde yapılan seansın sonunda personellerin yaşadıkları içsel deneyimler üzerine konuşuldu.

DOĞRU NEFES İLE HAYATIMIZDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ

Nefes eğitimleri ile ilgili bilgi veren Nefes ile Dönüştürücü Yaşam Koçu Emine Sarıkaya, doğru nefes alarak hayatlarımızda değişiklikler yapabiliriz diyerek, “Önemli olan bu farkındalığa ulaşacak fırsatı kendimize vermemiz. Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak bilinçaltları ile yüzleşmelerini ve olumlu bir ilişki kurmalarını sağlamak istiyoruz. Hayatımızdaki neredeyse her konuda bir inancımız var. Hayatımızı bu inançlar üzerine kuruyoruz. Bu inançları 0-7 yaş arasında oluşturuyoruz. 0-7 yaş, hayatımızın temeli; aynı bir evin temeli gibi. Üstte ne yaparsan yap, temelde çatlaklar varsa o ev, o hayat sallanıyor. Bilinçaltımızdaki bu çatlakları, doğru nefes seanslarımız ile yüzleşerek dönüştürebiliriz.” dedi.