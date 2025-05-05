Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel SOBE Spor Kulübü, 14 sporcuyla katıldığı Konya Özel Sporcular Kulüpler Yüzme İl Şampiyonasında farklı stillerde 16 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak yarışmaya damga vurdu.KONYA (İGFA) - Sporculardan Alper Akgül ise, katıldığı 13 farklı stilde 13 il şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Özel Sporcular Kulüpler Yüzme İl Şampiyonası 03-04 Mayıs 2025 tarihinde Selçuklu Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.SOBE Spor Kulübü yarışmalara, 14 lisanslı sporcuyla katılarak, kulüp tarihinin en geniş katılımlı organizasyona damga vurdu. Farklı stillerde yarışmalara katılan Özel SOBE Spor Kulübü takımını, Alper Akgül, Emirhan Altaş, Mustafa Sıdkı Akkuş, Hüdaverdi Sarı, Ali Poyraz Polat, Mahmud Sami Şen, Enes Faruk Gün, Yasinkayra, Mazhar Özkul, Yiğit Ali Bal, İshak Uyarcı, Muammer Mert Yüksel, Ali Ege Açılan, Gökmen Gökmenoğlu ve Erdem Taş oluşturdu. Yarışmalar sonucunda otizmli sporcular, 16 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 25 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

ALPER’DEN 13 FARKLI STİLDE 13 ŞAMPİYONLUK

Otizmli yüzücü olan Alper Akgül ise yarışmalara; 50 metre Serbest, 100 metre Serbest, 200 metre Serbest (Türkiye Barajı), 50 metre Sırtüstü (Türkiye Barajı), 100 metre Sırtüstü (Türkiye Barajı), 200 metre Sırtüstü (Türkiye Barajı-Uluslararası Lisanslama Barajı), 50 metre Kelebek (Türkiye Barajı), 100 metre Kelebek (Türkiye Barajı), 200 metre Kelebek (Türkiye Barajı-Uluslar Arası Lisanslama), 50 metre Kurbağalama, 100 metre Kurbağalama, 200 metre Kurbağalama (Türkiye Barajı), 200 metre Karışık (Türkiye Barajı) olmak üzere 13 stilde katıldı. Yarışmalar sonucunda Alper Akgül; 13 farklı stilde 13 il şampiyonluğu, 2 uluslararası lisans barajı ve 7 Türkiye Şampiyonası Barajı geçerek Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN AZMİ VE KARARLILIĞI HEPİMİZE İLHAM VERİYOR”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, başarı haberlerini büyük bir mutlulukla takip ettiklerini belirterek, “Otizmli çocukları toplumsal yaşama dahil etmenin en etkili yolu, onlara da diğer çocuklarla eşit fırsatlar sunmaktır. Spor alanında elde ettikleri bu başarılar, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir farkındalığın da göstergesidir. Öğrencilerimizin azmi ve kararlılığı hepimize ilham veriyor. Bu gurur verici dereceler bizleri son derece mutlu etti. Başta sporcularımız olmak üzere, emeği geçen antrenörlerimize ve ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.