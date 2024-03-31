Yerel seçimlerde siyasi partilerin genel başkanları da tercihleri için sandık başına gidecek. Peki liderler nerede oy kullanacaklar?ANKARA (İGFA) - Türkiye bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak. Erdoğan ailesi, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

Seçim gününü İstanbul'da geçirecek bir diğer isim ise TBMM Numan Kurtulmuş olacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde, oy pusulalarını koyduğu zarfı 1245 numaralı sandığa atacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.