Oyunun çocukların gelişimleri ve öğrenmeleri için temel bir araç olduğunu kaydeden uzmanlar, oyunların, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog S. Aybeniz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için oyunun önemine vurgu yaptı.

Uzman Klinik Psikolog S. Aybeniz Yıldırım, oyunların, çocukların dünyasında hayati bir rol oynadığını ifade ederek, “Oyun çocukların gelişimleri ve öğrenmeleri için temel bir araç olarak kabul edilir. Oyun, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Onlar için bir oyun, daha derin bir anlam taşır çünkü gelişimlerinin pek çok yönü, oyun aracılığıyla şekillenir. Çocuklar, oyunlar vasıtasıyla kendi dünyalarını keşfederler ve kendilerini ifade etmenin ilk yollarını bulurlar.” dedi.

OYUN, ÇOCUKLARIN YAŞAMLARINDA TEMEL BİR PARÇA

Çocuklar için oyunun, dünyayı keşfetme ve deneyimleme yolu olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog S. Aybeniz Yıldırım, “Oyun, çocukların hayal gücünü kullanmalarına, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve duygusal olarak ifade etmelerine olanak tanır. Ayrıca, oyun çocukların stresi azaltmasına ve özgüvenlerini arttırmasına da yardımcı olabilir. Oyunun, çocukların yaşamlarındaki temel bir parça olduğu unutulmamalı.” diye konuştu.

Okul öncesi dönemde, çocuklar genellikle bireysel oyunları tercih edildiğini vurgulayan Yıldırım, oyunların, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre farklılık gösterdiğine de dikkat çekti. Uzman Klinik Psikolog S. Aybeniz Yıldırım, “Okul öncesi dönemde, çocuklar genellikle bireysel oyunları tercih ederler. Bu dönemde, çocuklar genellikle yapboz yapma, boyama ve hamur oyunları gibi aktivitelerle meşgul olurlar. Okul çağındaki çocuklar ise genellikle arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları oyunlara ilgi gösterirler. Bu dönemde, sosyal ilişkileri güçlendiren oyunlar ve strateji oyunları daha yaygındır.” dedi.

Oyuncak konusuna da değinen de oyuncakların çocukların farklı beceriler geliştirmelerine yardımcı olabileceğini anlatan Aybeniz Yıldırım, “Örneğin, yapbozlar çocukların el-göz koordinasyonunu ve problem çözme, bloklar ise çocukların inşa etme ve tasarım becerilerini geliştirebilir. Ayrıca, oyuncaklar çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını da destekleyebilir. Bu konudan ebeveynlerin çocukların dijital oyun kullanımını sınırlamaları ve dengelemeleri önemli. Ayrıca fiziksel oyunlar çocukların motor becerilerini de geliştirebiliyor" diye konuştu.