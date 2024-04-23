Hazine ve Maliye Bakanlığı, koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, son günlerde, Bakanlığın 8 Mart'ta, "Genel Yatırım ve Finansman Kararları" kapsamında izleme ve kontrolü altındaki kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kuruluşlara "Hizmete Özel" olarak gönderdiği yazısına atıfta bulunularak, bazı basın yayın organları ve sendikalarca, bilgi eksikliği kaynaklı, kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yapıldığına işaret edildi.

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberlerin mesnetsiz olduğu, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklama şöyle: