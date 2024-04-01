Keşan’da yapılan yerel seçimde CHP adayı olarak seçimi kazanarak 4.dönem Keşan Belediye Başkanı olan Op.Dr. Mehmet Özcan, seçim bürosunda partilileri tarafından coşkuyla karşılandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 21.00 sıralarında CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile birlikte partililerinin sevinç yumağı ile karşılanan ve buradan oluşan yaklaşık 10 bin kişilik bir kortejle İsmet İnönü Caddesi, Hastane Caddesi ve Rasim Ergene Caddeleri’nde yürüyen Mehmet Özcan’a tüm caddelerde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlarda sevgi gösterisinde bulundu.

Alparslan Türkeş Meydanı’nda sona eren kortej yürüyüşünden sonra konuşan Mehmet Özcan, şunları söyledi: “Çok değerli hemşehrilerim, sevgili Keşanlılar bugün huzur içerisinde bir yerel seçim atlattık. Size 3 kez 5 yıldan 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. 5 yıl aradan sonra bu seçimde Allah’a çok şükür biz galip geldik ve sizin yüzünüzü güldürdük. Tabanın sesiyle belediye başkan adayı oldum. Partimin yaptığı önseçimden çıkarak belediye başkan adayı oldum. Bugünde sizlerin Keşanlıların sayesinde sandıktan çıktım. Dördüncü kez tekrar belediye başkanınız olarak seçildim. Keşan Belediye Başkanlığı’nın ağırlığını hissedecek. Keşan yalana dolana doydu, bu kalabalıktan belli bu sonuçtan belli. Sizlere var gücümle bir beş yıl bana verdiğiniz meclis üyeleri ile mümkün olduğu kadar doğru dürüst işler yapmaya, şeffaf olmaya, herkesi saymaya, sevmeye buradan and içiyorum. 1-2 gün sonra mazbatamızı alıp kendi ellerimle teslim emaneti geri alacağım. Allahıma şükür bu günleri bana gösterdi. Yenilmeden çıktığım bir seçimden ben o kara günleri 5 seneyi hiç unutmadım. Sayenizde geldik sizin elleriniz arkamda o anahtarı alacağım geri. Şeffaf belediyecilik nasıl olurmuş göstereceğiz, Keşan kazandı. Değerli hemşehrilerim Türkiye de bu yere3l seçimlerde büyük bir dip dalga geldi. Birçok yerde bu iktidar seçim kaybetti ve kaybediyor. Sayenizde yanlış yapan insanları, kendi menfaatlerini düşünen insanları uyarmayı bu vatandaşlar ve bütün Türkiye halkı çok iyi bilmektedir. Bu akşam büyük heyecan içindesiniz. Çok heyecanlısınız, bu Keşan’ın hakkı. Biz eğlenmesini de biliriz. Yas tutmasını da biliriz, adabıyla her şeyi ölçüsünde bırakmak iyidir. Sizlere bu kazanma sevgisini doyasıya yaşayan taşkınlık olmadan keyfini çıkarın. Ama Ramazan’a da saygılı olalım. Sizlerle birlikte verimli bir beş yıl geçireceğiz. Bu arada bu seçimde başta Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı’na, Kadın Kolları’na, Gençlik Kolları’na ve parti dışından bize destek olan tüm Keşanlı kardeşlerime, hemşehrilerime, teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı ve minnettarlıklarımı iletiyorum. Şimdi ilk defa bu gururu yaşayacak olan genç ilçe başkanımız, evladımıza sözü bırakıyorum. O da şimdi sizlere seslenecek”

Özcan’da sonra söz alan Çakır da konuşmasında şunları söyledi: “Merhaba Cumhuriyet sevdalıları, merhaba Atatürk sevdalıları, merhaba demokrasi sevdalıları, hepinize merhaba. Harika görünüyorsunuz, bakalım şimdi bizleri sayabilecekler mi? en falz 300’e kadar saydılar ben o 300’e bir sıfır daha ekliyorum. Çok kalabalığız, daha da kalabalık olacağız. Yedi ay önce başlatmış olduğumuz çoban ateşi harekatı bu akşam başarıyla tamamlanmıştır. Bu zaferi başta rahmetli annem olmak üzere ilk önce bütün Cumhuriyet kadınlarına armağan ediyorum. Biz hiç kimseye yalan atmadık, biz hiç kimseye kötü söz söylemedik. Hakaret etmedik, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Kazanmak için her yolu mübah görmedik. Bizim için önce Keşan, illa da Keşan dedik. Bizi Atatürk’ün yolundan Cumhuriyetin yolundan ayrılmayanlarız, bizler anasız da yaşarız, babasız da yaşarız ama Atatürk’süz Cumhuriyetsiz yaşayamayız. Yarından itibaren Mehmet Özcan başkanım yakasındaki Altı Oklu rozeti çıkaracak belediye başkanlığını takacak ve o saatten itibaren tüm Keşan’ın belediye başkanı olacak. Sandık görevlilerimize teşekkür ediyorum, seçim süresince büyük bir efor sarfeden Kadın Kollarımıza, GençlikKollarımıza ve tüm paritlilerimize teşekkür ediyorum. ”

Çakır’ın bu konuşmasından sonra Mehmet Özcan yakasındaki Altı oklu rozeti çıkarması da alandakilerden büyük alkış aldı.

Kortej daha sonra alandan ayrıldı. Bazı gruplar gece boyunca sevinç gösterilerini yürüyerek sürdürdüler.