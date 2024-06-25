Bain & Company’nin “2024 Özel Sermaye Yarıyıl Raporu” iki yıllık düşüşü durma noktasına gelen sektörün ayağını yere sağlam bastığını, ancak ivme arayışının devam ettiğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bain & Company, 2024 Özel Sermaye Yarıyıl Raporu küresel Özel Sermaye sektöründe iki yıl süren düşüşün durma noktasına geldiği ortaya koyarken, raporda sektörün tekrar yükselişe geçmek için bir zemin bulduğu sonucuna varılıyor.

Ancak Özel Sermaye faaliyeti serbest düşüşünü durdurmuş gibi görünse de Bain, özellikle 3,9 trilyon dolarlık mevcut rezerv dağına bakıldığında (bunun 1,1 trilyon doları satın alma fonlarındaki taahhüt edilmiş ancak ödenmemiş sermaye) tarihsel standartlara göre düşük kaldığı konusunda uyarıyor. Bain'e göre, canlanma beklentileri belirsizliğini koruyor ve momentum hala çok düşük.

Bain'in analizine göre beklentiler için olumlu işaretlerden biri, Özel Sermaye sektörünün son iki yılda hem anlaşma hem de çıkışlarda yaşadığı hızlı düşüşün bu yılın ilk aylarında büyük ölçüde dengelenmesi.

Küresel olarak, Özel Sermaye sektörünün 15 Mayıs'a kadar olan satın alma anlaşması sayısı, 2023'e kıyasla yıllık bazda %4 azaldı ve geçen yılın sayısına göre yılı genel olarak aynı seviyede bitirme yolunda ilerliyor. Satın alma anlaşmalarının küresel değeri, 2023'teki 442 milyar dolara kıyasla artarak yılı 521 milyar dolarla tamamlama yönünde ilerliyor. Ancak bu artış anlaşma sayısından ziyade yükselen ortalama anlaşma büyüklüğünden (758 milyon dolardan 916 milyon dolara) kaynaklanıyor.

Çıkışlarda da son iki yıldaki sert düşüşler durmuş gibi görünüyor. Satın alma destekli çıkışların toplam sayısı yıllık bazda sabit seyrederken, çıkış değerleri 2023'e kıyasla 'lik bir artış kaydederek 2024'ü 361 milyar dolarla bitirme eğiliminde. Ancak yine de bu yıl Özel Sermaye sektörü çıkış değerleri açısından 2016'dan bu yana en kötü ikinci yıl olarak şekilleniyor.

Bain ayrıca, sektörün durumuyla ilgili iyimserliğin giderek canlandığının bir başka göstergesi olarak, dünya çapında General Partner’lar (GP) ile yapılan gayri resmi görüşmeleri aktarıyor. Ortaklara göre, anlaşma hatları şimdiden yeniden dolmaya başlarken, birçoğuna göre toparlanmanın yeşil ışıkları görülüyor. General Partner’ların son gözlemleri, Bain'in Mart ayında 1.400 Özel Sermaye piyasası katılımcısıyla yaptığı ankete kıyasla daha iyimser. Söz konusu ankette katılımcıların %30'u bu yılın 4. çeyreğine kadar anlaşma yapma konusunda bir canlanma beklemiyordu, %40'a yakını ise bunun 2025 veya sonrasına kadar süreceğini tahmin ediyordu.

Yine de Bain’in raporu, 2024'teki nihai anlaşma değerinin 2021'deki salgın sonrası anormal artıştan önceki hareketli yıllara yaklaşacağını işaret ederken, Özel Sermaye sektörünün karşı karşıya olduğu bir dizi temel zorluk göz önüne alındığında, sürekli bir faaliyet artışıyla birlikte “normale dönüleceğini” varsaymak için çok erken olduğunu öne sürüyor.

YÜKSELEN FAİZLER VE BİR DİZİ ZORLUĞUN KARŞISINDA 'YENİ NORMALE' UYUM SAĞLAMA ZORUNLULUĞU

Bain'in Özel Sermaye Yarıyıl Raporu, makro ekonomi üzerindeki uzun süreli belirsizlik ve daha uzun süre yüksek kalmaya devam edecek gibi görünen faiz oranlarından, devam eden jeopolitik çalkantılara ve sektörde çıkışlardaki tıkanıklığına kadar, Özel Sermaye sektörü oyuncularının acilen ele almaları gereken bir dizi kritik zorluğun haritasını çıkarıyor. Bain, Özel Sermaye firmalarının, önceki iki yıldaki piyasa yavaşlamasından önce görüldüğü gibi, işlerin her zamanki gibi hızlı bir şekilde yeniden başlamasını beklemek yerine, değişen bir piyasaya uyum sağlamak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

ÇIKIŞLARDAKİ TIKANIKLIĞIN DEVAM ETMESİ LİMİTED PARTNER’LARA (LP) DAHA FAZLA NAKİT İADE ETME BASKISINI ARTIRIYOR VE FON TOPLAMAYI ENGELLİYOR

Raporda, Özel Sermaye sektöründeki çıkışları etkileyen tıkanıklığın devam etmesinin, baskı oluşturan kritik bir alan olduğu vurgulanıyor. Rapora göre, Özel Sermaye sektörü şirketlerinin trilyonlarca satılmamış ve eskimiş varlığı elinde tutmasına neden olan düşük seviyedeki çıkışların devam etmesi, General Partner’ların hayatını çeşitli şekillerde zorlaştırıyor.

Bain bir noktaya dikkat çekiyor: toplanan fon miktarları genel olarak nispeten sağlam görünse de, satın alma işlemlerinde kapatılan en büyük 10 fonun bu yıl şimdiye kadar toplanan toplam sermayenin yaklaşık %64'ünü alması ve en büyük fonun (24 milyar dolarlık EQT X fonu) 'lik dilimi karşılaması nedeniyle Limited Partner’lar (LP), tercih edilen sınırlı sayıdaki fon yöneticisine odaklanıyor. Bunun sonucunda, satın alma fonlarının büyük kısmı, geriye kalan %36'lık mevcut sermaye dilimi için mücadele etmek zorunda kalıyor ve her beş satın alma fonundan en az biri hedefinin altında kapanıyor.

Bugünkü rapora göre, çıkışların geleceğiyle ilgili iyimser bir nokta, son altı ay içinde halka açık hisse senetlerindeki artışla birlikte ilk halka arz piyasasının yeniden açılması oldu, bu sayede Limited Partner’ların (LP) üzerindeki likidite baskısı kısmen hafifledi. Ancak raporda, yeniden canlanan halka arz piyasası Avrupa'da birkaç büyük çıkış sağlamış olsa da halka arz kanalının çıkış toplamlarının küçük bir kısmını oluşturmaya devam ettiği, kurumsal anlaşmaların ve sponsordan sponsora çıkış kanallarının hala büyük ölçüde durgun seyrettiği ekleniyor.

Bain & Company 2024 Özel Sermaye Yarıyıl Raporu için: https://www.bain.com/insights/private-equity-midyear-report-2024/