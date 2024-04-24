Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan "2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu'nca bu yıl uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 45,75 TL, marka tescil ücreti bin 121,92 TL, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 12,42 TL olarak belirlendi.

Söz konusu tebliğin detaylarına ve bugün itibariyle yürürlüğe giren ücret tarifesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz