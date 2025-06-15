Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümünde İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek personelin fedakârlığını övdü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Başkan Tekin, jandarma personelinin vatan ve millet için gösterdiği özveriye dikkat çekti.

İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve görevli personelle bire bir görüşen Başkan Tekin, jandarmanın ilçede huzur ve güvenin sağlanmasındaki kritik rolünü vurguladı. Tekin, “Gece gündüz demeden milletimizin huzuru için görev başındasınız. Varlığınız halkımız için büyük bir güven kaynağı. 186 yıldır disiplin ve vatan sevgisiyle görev yapan bu köklü teşkilatla gurur duyuyoruz” dedi.

Jandarma personeline teşekkür eden ve başarılarının devamını dileyen Başkan Tekin, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.