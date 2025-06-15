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Gökhan Türkmen'e gece boyunca hayranları şarkılarında eşlik etti.

Yaklaşık İki saat sahnede kalan başarılı şarkıcı, seslendirdiği birbirinden güzel eski ve yeni albümlerindeki tüm duygusal parçalara yer verdi.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen Gökhan Türkmen geniş repertuvarı ve sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.

Rock'ın romantik prensi hayranlarını mest etti

Gökhan Türkmen, Mersin Jolly Joker’de verdiği konserde geniş repertuvarı ve etkileyici performansıyla hayranlarını büyüledi. MERSİN (İGFA) - Gökhan Türkmen önceki akşam Mersin Jolly Joker’de konser verdi.

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