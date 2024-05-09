Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeli Poyrazın Kızları, play-off etabı ilk maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi’ni 40-29 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.BURSA (İGFA) - Ligde normal sezonu 7. sırada bitiren ve 6. Üsküdar Belediyesi ile eşleşen Poyrazın Kızları, serinin ilk maçında rakibiyle Çamlıca Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Maçta üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcular, karşılaşmanın ilk devresini 17-15 önde tamamlarken, ikinci yarıda farkı da açtı.

Mücadelede rakibine üstünlük şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan da 40-29 galip ayrılmayı bildi. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle serinin ikinci maçını 11 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul’da oynayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçı da kazanması halinde tur atlayan ekip olacak.

İkinci karşılaşmadan Üsküdar Belediyesi’nin üstünlükle ayrılması halinde ise tur atlayan ekibi belirleyecek üçüncü karşılaşma 14 Mayıs Salı günü Bursa’da oynanacak.