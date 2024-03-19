Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde protokol ile gaziler ve şehit yakınları iftar programında buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ilçede bulunan şehit yakınları ve gazileri iftar yemeğinde buluşturdu.

Pazaryeri Yeni Mahalle Konağında düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zehra Armağan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.