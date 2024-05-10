Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanlığı himayesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, engellilerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Engellilerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve TBMM Genel Sekreteri Uzun’un yanı sıra, milletvekilleri ve Meclis üst düzey yöneticileri birlikte gezdi.

Bakan Göktaş, engelli çocukların yaptığı ürünlerin yer aldığı hediyelik eşya standını da gezdi, çocuklarla sohbet etti.

Çocuklar, Bakan Göktaş’a yaptıkları bir tabloyu da hediye etti.

Engelliler Haftası Açılış Programı, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocukların, Halkla İlişkiler Binası Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirdiği mini konserle sona erdi. Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun, mini konserin ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resim sergisinin 16 Mayıs’a kadar açık kalacağı öğrenildi.