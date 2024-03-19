Tokat'ta siyasi sahnede yeni bir ittifak: BBP, AK Parti'nin adayı Avukat Eyüp Eroğlu'na destek verecek.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlerde Tokat Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı olan Avukat Eyüp Eroğlu'na destek vereceğini duyurdu. BBP İl Yönetim Kurulu, genel merkezle yapılan yoğun istişareler neticesinde bu stratejik karara vardı.

BBP VE AK PARTİ'DEN GÜÇ BİRLİĞİ Bu kararın açıklanması, BBP Tokat İl Teşkilatı tarafından yapıldı. İl Başkanı Mustafa Omalar, parti'nin Tokat merkezde bağımsız bir aday çıkarmayıp AK Parti adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme yönünde karar aldıklarını belirtti. Omalar, "Bu karar, vatana ve millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR VE BİRLİK MESAJI Destek kararının ardından Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, BBP İl Teşkilatını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Eroğlu, BBP'nin desteğinin kendilerini motive ettiğini ve Tokat için daha güzel işler yapma konusunda güç vereceğini vurguladı. Ayrıca, Muhsin Yazıcıoğlu ve BBP'ye olan saygısını ve şehir için birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.