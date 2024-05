Mezopotamya’da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, 12 Mayıs Pazar günü 7. si yapılacak.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Bilali' olan Alımlı köyünde Uluslararası Tasarım Vakfı, , ve köy Muhtarlığı işbirliği ile geleneksel Bilali Şenliği 12mayıs 2024 pazar günü saat 11:00-18.30 saatleri arasında yedincisi yapılacak.

Her yıl çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte katılımcılar geleneksel oyunların yanı sıra uçurtmalar ile ile gökyüzünü şenlendirecek. Bereket için duaların okunacağı şenlikte, yöresel sanatçılar rebapçı davul zurna ve dengbejler yer alacak.

Uluslararası Tasarım Vakfı başkanı Nihat Erdoğan, Bilali Şenlikleri’nin Uluslararası Tasarım Vakfı ve Alımlı muhtarlığı işbirliği ile Artuklu Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği katkıları ile gerçekleştirileceğini belirterek Bilal’i Şenlikleri’nin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan, "Bu coğrafyada her tarım hasadı öncesi köylüler toplanır, dua yapılır, yemekler yenilirdi. Ardından da Mezopotamya’da hasat başlardı. Bir hasat bayramı bu. Onun içine bir araya gelip, dualarımızı ediyoruz.. Tarıma geçmemiz eğer 8 bin yıl önceyse, 8 bin yıllık bir geleneğin kaybolmaması için çalışıyoruz. Bir köy yarım asırlık geleneğine tekrar kavuşuyor. Alımlı köyünde, 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği kutlanmaktaydı. Köyün karşısındaki tepede yer alan ve halk arasında Sarı Arpalar Ziyareti olarak bilinen bu mekanda, her yıl mayıs ayının ilk hafta sonunda hasadın bereketlenmesi için kurbanlar kesilir, yemekler pişirilir ve dostlarla, akrabalarla paylaşılırdı. Bereket dualarının yanı sıra hastalara şifa bulmak için de bu tepeye çıkılır ve burada dualar edilirdi. Şenlikte büyük bir pazar yeri kurulur, Mardin’den gelen leblebici ve çerçilerden alışveriş yapılırdı. Alana gelen dengbejler, davul zurnacılar ve rebabiler müzikleriyle şenliğe renk katarken, birlikte halaylar çekilir, çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenirdi. her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali köyünün, kültür turizm destinasyonlarından biri olması hedefleniyor. Bu yıl, 12 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Bilali Şenliği’ne herkesi bekliyoruz" dedi.

Şenlik kapsamında Yemekler pişecek paylaşılacak, halaylar çekilecek ve Mezopotamya ovasında ilk yetişen bitki olan Arpa hasadı için bereket duaları yapılacaktır. Geleneksek el sanatları ve yemek atölyeleri düzenlenecek, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, rahvan at yarışları ve uçurtma vb. etkinlikler yapılacaktır. Çocuklar için Oyun istasyonlarında topaç, aşık, yakar top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunları düzenlenecektir. Mardin’in kaybolmaya yüz tutmuş somut ve somut olmayan kültürel mirasının tanıtılması canlandırılması ve yaşatılmasını sağlamak amacının güdüldüğü projede Alımlı Köyünde Bilali ve Mardin’de Haset Marena adı altında bahar aylarında düzenlenen halk şenliklerinin bahar bayram ve ritüellerinin, gelenek göreneklerin , yemek kültürü, geleneksel çocuk oyunları, köy seyirlik oyunları, masal, müzik, halay gibi somut olmayan kültürel miras ögelerinin kaybolmaması için tanıtılıp halkta farkındalık kazandırarak yaşatılması planlanmıştır.

Bu şenliğin itici gücü ile Alımlı köyünde köy turizmi, geleneksel el sanatlarının ve geleneksel köy ürünleri üretimin devam etmesinin sağlanması, Alımlı köyü Deyrulzafaran manastırına 2 km uzaklıkta bulunup din turizmi, köy turizmi, alternatif turizmi ve kültür turizmi çeşitliliği barındıran Yeni Bir Turizm Destinasyonu Olarak Turizme Kazandırılması ve köyün yıkılmak tehlikesi bulunan evlerinin restore edilebilmesi için fonların bulunması da hedefleniyor.