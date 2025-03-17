Ramazan’da şekerli tatlıları soframızdan eksik etmiyor, hamurlu gıdalara yöneliyor, mis gibi kokan pideye karşı koyamıyoruz. Oysa bu besinler kan şekerimizi hızla düşürüp açlık krizlerine neden olabiliyor. İşte oruç tutarken tok kalmanıza yardımcı olan güçlü besinler...İSTANBUL (İGFA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, oruç tutarken tok kalmanıza yardımcı olan 8 güçlü besini ve nasıl tüketmeniz gerektiğini anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Yumurta: Yüksek kaliteli protein içeriğiyle tokluk süresini uzatın

Yulaf ezmesi: Zengin lif içeriğiyle kan şekerini dengeliyor

Avokado: sağlıklı yağlar sayesinde tokluk süresini uzatıyor

Badem ve ceviz: Sağlıklı yağ ve protein kaynaklarıyla açlık krizlerini önlüyor

Yoğurt ve kefir: Bağırsak dostu probiyotiklerle sindirimi destekleyin

Tam tahıllı ekmek: Pideye göre daha uzun süre tok tutuyor

Kuru baklagiller: Yüksek lif ve protein içeriğiyle uzun süre doygunluk sağlıyor. Mercimek, nohut ve fasulye gibi kuru baklagiller, yüksek lif ve protein içerikleri sayesinde sindirimi yavaşlatarak uzun süreli tokluk hissi sağlıyorlar. Ancak gaz yapıcı etkileri nedeniyle aşırı tüketmemeye dikkat edin.

Chia tohumu: Jel kıvamına gelerek tok hissetmenizi sağlıyor. Omega-3 yağ asitleri de enerji seviyesini dengede tutuyor.

"Sahurda doğru besinleri seçerek gün içinde açlık krizlerini önleyebilir ve enerjinizi daha fazla koruyabilirsiniz" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, işin formülünü ise üç maddede ise şöyle özetledi :

"Yavaş yemek sindirimi kolaylaştırıyor, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor. Protein + lif kombinasyonu: Daha uzun süreli tokluk sağlıyor, kan şekerini dengede tutuyor. Su tüketimi: İftardan sahura kadar tüketeceğiniz bolca su açlık hissinin giderilmesine destek oluyor."