Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Her şey 31 Mart’ta kapandı ve bitti. Seçim meydanlarındaki siyaset rekabeti sona erdi. Millet dersini, notunu verdi ve oturması gerekeni oturması gereken yere oturttu. Kimini emekli etti, kimini başına taç etti. Bundan sonra dünü kapatıyoruz, dün bitti. Çünkü artık Nevşehir’in birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, tebessüme, heyecana ve hizmete ihtiyacı var.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlık Binası önünde düzenlenen muhteşem bir törenle görevine başladı. Burada kendisini karşılayan kalabalığa hitap eden Arı, kendine destek veren herkese teşekkür etti.

Arı, “Bundan sonra dünü kapatıyoruz, dün bitti. Çünkü artık Nevşehir’in birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, tebessüme, heyecana ve hizmete ihtiyacı var. Laf üretmeye değil icraat yapmaya ihtiyacı var. Mazerete, bahaneye sığınmaya değil icraata ihtiyaç var. Artık vakit icraat vakti. ‘Muhalefetten gelirse iş yapmaz’ diyenlere karşı çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, yolsuzluk yapmadan kaynak üretimindeki kabiliyetle bir şehir nasıl ayağa kaldırılırmış dosta düşmana gösterme vakti. Bakalım karşı taraftaki otopark nasıl yapılıyormuş herkese bir gösterelim. Kayaşehir’e bahane üretip çivi çakmayanlara karşı Kayaşehir’in bu şehrin talihini, bu şehrin kaderini nasıl değiştireceğini gösterme vakti.

Kayaşehir’deki istihdam olunca, oraya gelen turistler esnafımızı canlandırınca marabalığımız bitecek. Ağaların da zenginliği bitecek. Bu şehir kutlu bir doğum sancısı yaşıyor. Ama bu arada ne kadar yalan söylediklerini de belediyeye oturunca bir kez daha anladık. Aranızdan çoğu 735 Bin Lirayı bir arada gördü mü? Ama iftarda 735 Bin Lira yiyenler, devletin belediyesine fatura ödetenler sonra size gelip ahlaktan bahseder. Asacağım, asacağım bunları. İftarda 735 Bin Lira yiyenleri ben Göreme Otel’e asmaz isem Allah’ın gücüne, milletin gücüne gitmez mi? Belediyede çalışan arkadaşlara ‘Kaç kişi gittiyseniz o iftara aramızda bölelim, çarpalım, toplayalım bir insana ne kadar düşüyorsa ya siz iade edin ya da ben eşten, dosttan toplayım belediyeye o parayı geri verelim’ dedim. Garibim belediye personellerine güya iftar vererek oylarını alacaklar. Tıpkı koli vererek oy aldıkları gibi. Mesele neymiş? Mesela öyle Allah, Kur’an, kitap, din, bayrak, ‘ezan dinmez bayrak inmez’ değilmiş. Mesele rantmış, rant. Ama göz dikenin gözünü oyacak Abdullah Çatlı’nın hemşehrileri var burada. Mesele farklıymış, Garibe şükür zengine para üstüne para katma. Dilde kul hakkı icraatta devlet malı deniz. Ama bakacağız göreceğiz. Son 3 yılda bu belediyenin 160 Milyon Liralık belediye arsası satıldığını biliyor muydunuz? Daha 2 günlük iş bunlar. 205 Milyon Lira kredi çekildiğinden haberiniz var mıydı? Peki Nevşehir Belediyesi’nin 2023 yılı eksi bütçesi ne kadar haberiniz var mı? 250 Milyon Lira. Ama seçimden önce her şey güllük gülistanlıktı. Ne güzel anlatıyorlardı televizyonlarda.” diye konuştu.

“Artık milletin belediyesi milletin elinde” diyen Arı, yeni dönemde izleyeceği yol haritasını anlattı. Nevşehir Belediyesi’nin tüm Nevşehirlilerin belediyesi olduğunu ve kendisinin de ben 124 bin Nevşehirlinin hizmetkârı olduğunu kaydeden Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dakikadan sonra ayrımcılığa, ötekileştirmeye hayır. Kimsesizlerin kimsesi olmaya evet. Hakkı olan herkesin hakkını alacağı bir belediye vaat ediyorum. İster garip guruba olsun, ister fakir fukara olsun, ister parası olsun hakkı ise bu belediyeden hakkını alacağı bir belediye vaat ediyorum. Zengin olsa da haksızsa istediğini alamayacağı bir belediye vaat ediyorum. Parasına güvenen güvenmesin ama hakkı olan hakkına güvensin. Ben sabah mazbatamı alırken parti rozetimi çıkardım şu anda ben 124 bin Nevşehirlinin hizmetkârıyım. Bundan sonra Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğüdü bizim rehberimiz olacak. Kırgınlığımız, kızgınlığımız kimseye yoktur. Tek kriterimiz adalet ve haktır. Adaletsizlik, haksızlık edenin karşısında dün olduğu gibi bugünde dimdik duracağız. Lakin garibin, fakirin, fukaranın, kimsesizin, ötekileştirilmişin dizinin dibinde samimiyetle oturup mütevazı olacağız. Yani hak edenin ayağının türabı olacağız. Ama şehrin menfaatine göz diken kim olursa olsun dünkü gibi dimdik durup ‘Kapadokya’nın merkezi Nevşehir diyecek’ büyüklükte olacağız. İşte böyle bir belediye vaat ediyoruz. Anlamayan herhalde sağır sultan kalmamıştır. Sağır sultan duyana dek diye bir paylaşımım var.

Hala sosyal medyamın başında sabitlediğim. Sağır sultanlar duyana kadar, kulakları sağır, gözleri kör, kalpleri mühürlü, dilleri lal olanların dilini açana, gözünü açana, kalbindeki mühürü kırıp atana, hakikati söylemeyen dilini bülbül edene kadar hakkı, hakikati Nevşehir’in menfaatlerini dile getirmeyen namert olsun. İşte bundan sonra bu iş böyle. Memnun olan baş göz üstüne. Memnun olmayanında yolu açık olsun. Şiarımız, parolamız, hedefimiz ve yol haritamız budur. O yüzden duyanlara, duymayanlara duyurana kadar parolamız, hedefimiz, sözümüz bu olacak. Bu söze inanan, bu sözün gerçekleşmesini arzu edenlerle şehrimizi ilanihaye devam ettireceğiz. Hala buna rağmen bu şehrin menfaatini gelişmesini engellemeye çalışanlarda anladığı dilden dün nasıl konuştuk isek bundan sonrada aynen konuşmaya devam edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Asla bu sevgiye, bu muhabbete, bu kardeşliğe ihanet etmeyeceğim. Benden duymadığınız, benim söylemediğim hiçbir şeye itibar etmeyin. İyiyi de, kötüyü de, yapabileceğimi, yapamayacağımı, neden yaptığımı, neden yapamayacağımı size şeffaf bir şekilde açıklayacağımdan her biriniz adınız kadar emin olabilirsiniz. Şeffaflık, kardeşlik, heyecan ve sevgi dönemi başlamıştır.”

Arı’nın konuşması sık sık kalabalık grup tarafından alkışlarla ve sloganlarla kesilirken konuşma sonrasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi geceye renk kattı.

Arı, eşi Melek Arı, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programın ardından başkanlık makamına oturarak tebrikleri kabul etti.