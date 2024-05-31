Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - “Ruanda’dan turist sığınmacılar geliyor” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar'ın iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Yayımlanan karar yeni bir anlaşma yapıldığı için değil 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlanmıştır. 24 Haziran 2019 tarihinde Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 11. maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5’er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceği belirtilmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki iş birliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur. Turizm alanında ülkelerle yapılan iş birliği anlaşmaları, Türkiye’nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır" ifadeleri yer aldı.