Samsun\u2019un Ala\u00e7am il\u00e7esinde iki camideki sadaka kutusundan para \u00e7alan \u015f\u00fcpheli adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\nZincirlikuyu ve \u015eadibey Camilerinde bulunan sadaka kutular\u0131ndan aparat yard\u0131m\u0131yla para \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 tespit edilen H.O., Ala\u00e7am \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince takibe al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcpheli tekrar geldi\u011fi \u015eadibey Camisi\u2019nde ekiplerce yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015fah\u0131s polisteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi Ala\u00e7am Adliyesinde adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\n